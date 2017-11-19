Мечтателя Порошенко жестко спустили с небес на землю

Президента Украины Петра Порошенко снова выставили на посмешище. Горе-политика высмеяли за попытку упомянуть Незалежную в одном ряду с другими космическими державами.

На своей странице в социальной сети Twitter Порошенко опубликовал патриотичный ролик. "20 лет назад в этот день произошло историческое событие для нашей страны – Леонид Каденюк на борту американского корабля "Колумбия" отправился в космос", – подписал видео он.

Порошенко добавил, что с тех пор Украину можно считать космической державой. Политик уточнил, что именно ракеты-носители местного производства выводят на орбиту спутники разных стран мир.

20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля «Колумбія» здійснив політ у Космос.



З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. #КосмічнаДержава #GloryToUkraine pic.twitter.com/BdDjpmJl1U — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 ноября 2017 г.

Пользователи сети мгновенное отреагировали на очередное заявление Порошенко. В ответ политик получил множество шуток и "фотожаб". "Мировая держава ,только вот спутник Лабуду лет 5 запустить не может, на керосин видимо копят (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)" – пишет один из комментаторов. "КоМичной державы", – уточняет другой.

теперь без американских кораблей? С батуда? pic.twitter.com/P6WqTyUQ8D — Лживые скупердяи (@Liar_Jews) 19 ноября 2017 г.

"Весело прошли выходные! Сатурну больше не наливать", – отмечает один из пользователей социальной сети, намекая на пристрастие Порошенко к алкоголю. "Вы еще кузнеца Вакулу в космотавты запишите. Дегенераты", – опускается до откровенных оскорблений подписчик.

Напомним, что недавно Порошенко высмеяли за испытание старого катера. Как писали Dni.Ru, политик вышел в открытое море на лодке, которая была принята на вооружение еще пять лет назад.