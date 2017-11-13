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Раскрыта тайна знаменитой косы Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала носить косу, чтобы понравиться избирателям. Всю правду о появлении известного и привычного всем образа "оранжевой принцессы" рассказал украинский политтехнолог Алексей Ситников.

Продолжение: Кто отправит Порошенко на покой
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По его словам, еще в конце 90-х вместе со своей командой он провел социологическое исследование, которое выявило крайне низкий уровень поддержки Тимошенко. Избиратели просто отказывались считать ее украинкой, а некоторые представительницы слабого пола и вовсе воспринимали как "соперницу".

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

"Они не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную и яркую женщину", – заявил политтехнолог в интервью телеканалу "112 Украина". По его словам, политику нужно было "поставить штамп украинки", кроме того, необходимо было снизить уровень ее сексуальности, сделать образ Тимошенко более консервативным.

На выручку Ситникову и его команде пришла коса-бублик, которая с тех пор стала неотъемлемой частью имиджа "оранжевой принцессы", а для некоторых и вовсе чуть ли не символом Украины. Однако Тимошенко не сразу прислушалась к совету политтехнологов, а впоследствии и вовсе несколько раз пыталась распустить косу.


Последний раз лидер партии "Батькивщина" решилась на такой шаг в феврале прошлого года. В Facebook Тимошенко разместила свою фотографию с очередного заседания Верховной рады. Распущенные волосы вкупе со стильным черно-белым нарядом вызвали у пользователей Сети настоящий фурор: по мнению многих, такой образ сильно омолодил "оранжевую принцессу".

Но с распущенными волосами политик проходила недолго. Уже совсем скоро она вернулась к привычному для всех образу. Может быть, глава "Батькивщины" решила послушаться экстрасенсов, которые предупредили, что без косы она рискует лишиться власти и влияния. Этого честолюбивая Тимошенко, метящая, по слухам, в президенты Украины, допустить уж точно не может.

Автор: Иван Поляков13 ноября 2017, 17:44

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