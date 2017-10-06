Порошенко уличили в тайном сговоре с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко никогда не прерывал контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший командир батальона "Донбасс", участник так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке страны Семен Семенченко.

По его словам, Порошенко якобы еще в 2014 году договорился с Путиным, что сохранит власть на Украине в обмен на гарантию неприкосновенности его состояния. Семенченко уверен: президент страны "пошел на преступный сговор и сдачу национальных интересов".

Кроме того, бывший глава батальона "Донбасс" вспомнил, что Порошенко был одним из учредителей Партии регионов. "Он неоднократно встречался с Путиным", – заявил Семенченко.

Он напомнил, что до того, как стать президентом, Порошенко был народным депутатом, министром торговли и руководителем Совета национальной безопасности и обороны страны. "Он всю жизнь был государственным служащим, он полностью знает коррумпированную систему", – полагает Семенченко.

Напомним, в июле 2017 года суд в Киеве обязал Службу безопасности Украины начать уголовное дело в отношении президента. Его обвиняют в государственной измене.

Инициатором уголовного преследования главы государства стал экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. Заявление в СБУ он подал еще в прошлом году.

Чиновник обвинил президента в госизмене. Все из-за кондитерской фабрики в Липецке, которая принадлежит компании Порошенко Roshen. Юрист отметил, что глава государства продолжает получать с нее высокий доход, что противоречит политике официального Киева в отношении Москвы.

Кузьмин также заявил, что за последние несколько лет Порошенко через липецкую фабрику якобы финансировал российскую армию. При этом чиновник указал на его непоследовательность, отметив, что глава государства периодически заявляет, что ведет войну с Россией в Донбассе.