Депутат Верховной рады Украины, глава полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий рассказал о своем видении внутриполитической ситуации в Незалежной. По его словам, боевые действия в стране постепенно переносятся из Донбасса в столицу.

"Нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев", – сказал депутат.

Билецкий отметил, что тому есть определенные свидетельства, прежде всего – убийства журналистов и офицеров силовых органов в украинской столице. Глава "Азова" напомнил, что в Киеве были убиты журналист Павел Шеремет, офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюша, а также полковник разведки Максим Шаповал.

Напомним, ранее о переносе боевых действий в Киев говорил политолог Армен Гаспарян. По его мнению, такое может произойти в случае прекращения огня в Донбассе и отмены транспортной и экономической блокады региона, которая была установлена усилиями националистов в начале этого года.

Эксперт напомнил, что прекратить блокаду президента страны Петра Порошенко призывали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако украинский лидер явно не спешит выполнять пожелания европейцев. По словам Гаспаряна, это будет означать отвод радикалов от линии соприкосновения с отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Это приведет к тому, что занятые ранее организацией блокады националисты появятся в Киеве. И вряд ли они обрадуются действиям главы государства, который, по их мнению, будет виновен в предательстве интересов страны. "Порошенко это прекрасно понимает, и поэтому не хочет этим заниматься", – резюмировал аналитик.