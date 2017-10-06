Порошенко вытер ноги о Меркель и Макрона

Президент Украины предал спонсоров и хозяев, поставив их в сложное положение на международной арене. Законом о "реинтеграции" Донбасса Петр Порошенко перечеркивает минские соглашения и начинает свою игру.

Опасные метания Петра Порошенко с законопроектом о "реинтеграции" ставят крест на минских соглашениях, противореча всем их пунктам. Эта законодательная инициатива окончательно отдаляет Донбасс от Украины и ставит жирную точку в так и не начавшемся диалоге двух противоборствующих сторон.

А главное – президент-кондитер серьезно подставляет европейских гарантов нормандского формата и ставит их в неловкое положение на международной арене. Порошенко, по сути, в грубейшей форме отказывается от "нормандской четверки" и пытается перечеркнуть все ее усилия одним взмахом пера.

Более того, украинский президент намеревается изменить статус военной операции в Донбассе, отказавшись от "антитеррористической операции". На первый взгляд, смена названия мало что значит. Однако в реальности это позволит Порошенко отодвинуть СБУ и взять бразды правления в свои руки. Он сможет единолично управлять ситуацией и в любой момент ввести военное положение без оглядки на силовые структуры.

Проигнорировав сигналы из Берлина и Парижа, украинский лидер решил не замечать и недовольства Дональда Трампа. "Друзья" Киева в Вашингтоне настойчиво посоветовали своей марионетке реанимировать и продлить действующий закон об особом статусе, вместо того, чтобы принимать новый. Однако Порошенко уже пошел вразнос и продолжил свою авантюру, сообщает со ссылкой на политолога Армена Гаспаряна агентство "Новоросинформ".

И если Франция и Германия стерпели очередной плевок в свою сторону от украинского президента, то Трамп такого не потерпит. Надеется Порошенко, скорее всего, на скорость: если ему удастся быстро заварить новую кашу в Донбассе, кураторам придется бросить все силы на разбор завалов, а времени на автора такого сценария не останется. Однако есть серьезные опасения, что Петр Алексеевич пустился в пляс самоубийцы.