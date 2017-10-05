Порошенко подписали импичмент

У президента Украины Петра Порошенко могут возникнуть серьезные проблемы. На сайте Киевского городского совета набрала нужное количество голосов петиция с призывом объявить импичмент главе государства. Теперь документ может быть рассмотрен органами госвласти.

В тексте петиции говорится, что глава Киевсовета и депутаты народного собрания украинской столицы должны обратиться в Верховную раду для того, чтобы доложить парламентариям о позиции тех, кто поставил свою подпись под документом.

Порошенко обвиняется в невыполнении своих предвыборных обещаний и крупных коррупционных скандалах, сотрясающих страну последние три года. "В связи с этим требуем от Верховной рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту", – отмечается в петиции.

Стоит отметить, что об импичменте нынешнему украинскому лидеру говорили уже давно. Так, бывший член Верховной рады Украины Владимир Олейник подчеркивал, что для отстранения президента от власти необходимо принятие специального закона. "Все президенты дают обещание, что они будут авторами или инициаторами такого закона, и ни один так и не вынес его в парламент", - посетовал политик.

Олейник выразил уверенность, что Порошенко и его окружение будут любыми средствами мешать принятию этого нормативно-правового акта. По словам бывшего нардепа, украинский лидер не будет сам подписывать себе "смертный приговор". "Порошенко контролирует закон и не допустит его принятия", – оценил политик вероятность импичмента президента.

Между тем несколько месяцев назад о готовности начать процедуру отстранения украинского лидера от власти заявили несколько фракций в Верховной раде. Одна из них – "Батькивщина" Юлии Тимошенко – выразила желание возглавить этот процесс. Кроме того, "оранжевую принцессу" поддержали в партии "Самопомощь". Также за отставку президента выступили все нефракционные парламентарии.

Таким образом, позиции Порошенко могут сильно ослабнуть. Украинскому лидеру это явно ни к чему, особенно в условиях, когда кресло президента страны желает занять бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.