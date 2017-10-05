Порошенко подслушали в сортире

Президенту Украины теперь и с умным человеком не пообщаться. Петру Порошенко даже в сортире приходится контролировать свои мысли и слова. Тотальную прослушку украинского лидера и его окружения ведет Национальное антикоррупционное бюро – по требованию спецслужб США и Великобритании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, или НАБУ - организация тайная. В первое время после своего создания она занималась в основном люстрацией, побуждая активистов засовывать некоторых чиновников и депутатов в мусорные баки. Однако теперь, по настоянию Вашингтона и Лондона, служба получила серьезные полномочия.

Началось все с небольшого списка имен 18 госчиновников, которых НАБУ разрешалось прослушивать. Однако перечень расширялся: в него вносились собеседники 18 "пионеров", затем – контакты этих собеседников, и далее до бесконечности. Все пришло к тому, что сегодня на Украине "ухо" приставлено к каждому чиновнику.

Соображений национальной безопасности для НАБУ не существует: слежка ведется даже за президентом страны – в полном противоречии с законом. Порошенко об этом знает, ведь он сам когда-то все это одобрил (а как иначе, если кураторы требуют?). Претензии в нарушении закона к "антикоррупционерам" не предъявляются, так как они держатся в тени и ничего из своей обширной аудиотеки пока не обнародовали. Тем не менее все понимают, что служба собрала впечатляющее досье на украинских политических деятелей – и каждый из них, по сути, у НАБУ "на поводке".

По словам экспертов, противостояние Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Национального антикоррупционного бюро уже перешло в открытую фазу. И шансов у первой не так много: ведь ГПУ борется с преступностью за счет бюджетных средств, а НАБУ оперирует финансами, полученными из Вашингтона, отмечает политолог Борис Джерелиевский.

"У НАБУ, в отличие от Генпрокуратуры, есть полная независимость от политических институтов Украины. Отчитывается Бюро не перед президентом Украины и правительством, а перед западными партнерами: кто девушку поит, тот девушку и танцует. В этой ситуации Порошенко, который сам одобрил создание подобной надконтрольной структуры, вынужден смириться с тем фактом, что даже его личная жизнь и всевозможные финансовые махинации находятся под колпаком США", – цитирует политолога телеканал "Звезда".

У Порошенко рыльце в пуху. Президенту постоянно приходится бояться, что в любой момент компромат может быть использован против него самого. "О том, что его постоянно прослушивают, Порошенко, похоже, помнит даже на унитазе в собственном сортире, где каждый звук вынужден комментировать словами о своей полной лояльности к кредиторам", – пишет автор статьи.

Эксперты подчеркивают, что подобная практика идет вразрез со всеми представлениями об информационной защите первых лиц государства. Ведь это – главенствующий элемент в общей системе безопасности, убежден военный эксперт Владимир Попов. "Не открою страшную военную тайну, но и кабинеты министра обороны, его замов, начальников управлений каждое утро после уборки помещений проверяются на предмет обнаружения подслушивающих устройств", – сказал Попов.

Тем более это касается президента. Невозможно представить, что существует возможность утечки информации от первого лица государства – Владимира Путина. Как подчеркнул эксперт, президента не то что прослушать невозможно – никто не сможет даже приблизительно определить место его положения.