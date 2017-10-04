Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена

Против президента Украины Петра Порошенко подали иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Выяснить отношения с главой государства решил бизнесмен Сергей Курченко.

Истец заявил, что Порошенко оболгал его, когда назвал преступником. Как отметили в пресс-службе бизнесмена, преступником человека можно признать лишь на основании судебного решения. "Без обвинительного приговора такое утверждение является клеветой, оскорблением личности и прямым нарушением Конституции Украины", – заявили представители Курченко.

Кроме того, они отметили, что бизнесмен обратился в суд через год после заявления Порошенко. Все это время предприниматель ждал, когда следствие предъявит хоть какие-то доказательства, однако их не последовало.

Сергей Курченко владеет компанией "Газ Украина" и медийным холдингом UMH Group. Кроме того, он является председателем наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК. В 2014 году он покинул Украину из-за страха за свой бизнес и перенес предпринимательскую деятельность в Россию.

Напомним, в июле этого года Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении Порошенко по возможной государственной измене. Инициатором разбирательства стал бывший замглавы Генпрокуратуры Незалежной Ренат Кузьмин.

Заявление в спецслужбы он подал еще в начале года. Причиной стала деятельность принадлежащей компании Порошенко Roshen кондитерской фабрики в Липецке. Кузьмин заявил, что глава украинского государства продолжает получать с нее немалые доходы. По его мнению, это противоречит интересам государства и подходам официального Киева ко взаимоотношениям с Россией.