Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма

Украинские власти не теряют надежды вернуть Крым в состав Незалежной. На этот раз в Киеве озвучили срок, к которому полуостров якобы возвратится обратно.

По словам депутата Верховной рады Натальи Веселовой, Крым вернется в состав Украины до 2019 года. Вопрос с полуостровом, заявила она, будет решен до президентских выборов в Незалежной, которые также состоятся в 2019-м.

В Киеве периодически выступают с нелепыми и откровенно бредовыми заявлениями относительно полуострова. Еще в 2014 году президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Крым вернется в состав страны, когда Незалежная продемонстрирует процветание и высокий уровень жизни.

Украинский лидер заявил, что на полуострове увидят достижения страны в области экономики и якобы незамедлительно попросятся обратно. "Мы будем эффективные, демократические... Уровень жизни за пределами Крыма будет намного лучше – и это единственный путь возвращения полуострова", – озвучил свои нелепые фантазии Порошенко.

А вы друзья как ни садитесь... Порошенко предлагает создать «группу друзей деоккупации Крыма» - ИА REGNUM https://t.co/qDZwwRCWLW — Игорь Исайчев (@iiw1967) 15 сентября 2017 г.

Ну а пока уровень жизни на Украине только падает. Согласно недавним опросам социологов, ситуацией в стране недовольны более 85% украинцев. 50% хватает денег разве что на еду, чуть более 25% – лишь на еду и самые необходимые вещи.

А в это время Крым успешно развивается в составе России. Ударными темпами строится мост через Керченский пролив, который откроется уже в следующем году. Продолжается возведение другого крупного инфраструктурного объекта – федеральной трассы "Таврида", а также ряда других значимых проектов.

Напомним, Крымский полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает свободное волеизъявление крымчан, продолжая настаивать, что полуостров оккупирован Москвой.