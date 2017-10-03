Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля

Пятизвездочные номера во всех отелях поблизости от Кремля оккупированы подданными саудовского короля. Здесь разместится Салман Аль Сауд и его свита. Визит монарха Саудовской Аравии начнется 5 октября. В Кремле отмечают, что для сотрудничества Москвы и Эр-Рияда сейчас открываются самые широкие перспективы.

Свободных мест в отелях, расположенных в окрестностях Манежной площади, Лубянки и Кузнецкого моста (это Four Seasons, St. Regis, "Националь"), практически не осталось. Забронировать номер можно не раньше, чем с 6 октября. Апартаменты в гостиницах закреплены за членами делегации Саудовской Аравии.

Делегация довольно многочисленная – около 1000 человек. Большинство из них и разместятся по соседству с Кремлем. Один из отелей, насчитывающий около 200 номеров, будет занят полностью. Притом что стоимость двухместного номера начинается от 41 тысячи рублей за ночь. Апартаменты с видом на Манежную площадь стоят 59 тысяч, с видом на Кремль и Александровский сад – 137 тысяч. Самые дорогие номера площадью около 500 квадратных метров стоят около миллиона рублей в сутки, передает РИА Новости.

Салмана Аль Сауда 5 октября примет Владимир Путин. Пресс-секретарь президента заявил, что потенциал сотрудничества двух стран "далек от того, чтобы быть раскрытым". "Сейчас обе стороны проявляют политическую волю к тому, чтобы способствовать развитию бизнес-контактов", – сказал журналистам Дмитрий Песков.

Визит саудовского монарха приурочен к форуму "Российская энергетическая неделя". Здесь сразу несколько российских компаний планируют подписать соглашения с саудовским энергетическим гигантом Saudi Aramco. В частности, как сообщил министр энергетики Александр Новак, меморандум между компаниями "Газпром нефть" и Saudi Aramco направлен на создание совместного научно-исследовательского центра. Кроме этого, есть предварительные договоренности о подписании меморандума между компаниями "Сибур" и Saudi Aramco – о совместном нефтегазохимическом проекте на территории Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия создадут совместный энергетический фонд. Об этом Александр Новак рассказал в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya. "В рамках визита короля Салмана в Россию будут приняты соответствующие решения. Речь идет о выделении одного миллиарда долларов на конкретно энергетические проекты", – сообщил министр энергетики России.

Эр-Рияд заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой еще и потому, что на 2018 год запланировано IPO Saudi Aramco. В его рамках королевству предстоит решить сразу несколько задач. "Пункт первый – это стабилизация мирового рынка нефти, чтобы цены на нефть как минимум до начала проведения IPO держались на приемлемом уровне. И второе – возможное привлечение российских инвесторов в планируемое IPO этой компании. Думаю, что это будет одна из тем, которая будет обсуждаться на встрече с королем Саудовской Аравии, равно как и набор других проектов в энергетической сфере", – цитирует директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова Business FM.