Саудиты несколько часов допрашивали девушку из-за короткой юбки

Стражи порядка из Саудовской Аравии несколько часов допрашивали мусульманскую модель из-за того, что она прошлась по историческому форту Ушайкир в мини-юбке и топе. В результате ее отпустили без предъявления обвинений.

Саудовская модель по имени Хулуд прошлась по территории форта в одежде, которая по мусульманским меркам считается чересчур открытой. Через некоторое время в Сети появилась видеозапись ее прогулки. Из-за этого ролика в интернете разгорелся скандал – кто-то возмутился ее неподобающим поведением, а кто-то восхитился ее смелостью.

Через некоторое время после публикации видео местные стражи порядка задержали Хулуд и подвергли допросу, который длился несколько часов. Во время допроса выяснилось, что саудовская модель не знала, что кто-то разместил в Сети видеозапись ее прогулки. В результате сотрудники правоохранительных органов отпустили ее без предъявления обвинений.

Тем не менее в соцсетях до сих пор бурно обсуждают действия Хулуд. Многие обвинили саудовскую модель в непочтительном отношении к мусульманской культуре. "Ужасно, что такие ультрасовременные девушки бесцеремонно наполнили Саудовскую Аравию, хотя там такие вещи запрещены законом. Если тебе так не терпится показать себя, то делай что угодно на Западе. Хотя бы уважай законы чужой страны", – раскритиковал ее Gorgoil313.

Однако многие пользователи Сети вступились за модель. "То есть резать людей – это нормально, а надевать футболку – нет. В каком же перевернутом мире мы живем", – отметил Lucky Charley. "У нее больше мужества, чем у всех арабов, которые зовут себя мужчинами", – поддержал его jan54 Dorestad.

Как писали Dni.Ru, среди защитников Хулуд оказался и саудовский писатель, философ Ваел аль-Гассим. Он рассказал, что когда услышал об аресте модели, то решил, что она взорвала бомбу или убила кого-нибудь. "Оказалось, что все дело в мини-юбке, которая им не понравилась. Я задаюсь вопросом: как можно преуспеть в Vision 2030 (долгосрочном плане трансформации экономики королевства, в рамках которого предполагаются широкие социальные преобразования. – Прим. ред.), если она будет арестована?" – цитирует его RT.

Добавим, что в мусульманских странах женщин сравнительно часто наказывают за неподобающее отношение к религии и закону, и освобождение модели Хулуд – лишь исключение из этого правила. Например, в 2011 году Манал аль-Шариф стала первой жительницей Саудовской Аравии, которая села за руль автомобиля. В королевстве водительские права для женщин не предусмотрены, поэтому ее вскоре приговорили к десяти суткам лишения свободы.