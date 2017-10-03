Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
В пресс-службе украинского Министерства по делам беженцев сообщили, что за сентябрь в крымские порты зашли 30 грузовых судов. "Всего этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии", – заявили в ведомстве.
Однако в Крым заходят не только иностранные суда, но и украинские. В конце сентября в Незалежной разгорелся скандал, когда один из местных активистов заявил, что украинские суда участвуют в перевозке зерна на полуостров.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате референдума в марте 2014 года. Киев не признает плебисцит и продолжает настаивать на том, что полуостров был "оккупирован" Россией.
Периодически Украина пытается разыграть русофобскую карту на международной арене применительно к крымской проблеме, выдвигая нелепые инициативы. Несколько недель назад глава государства Петр Порошенко объявил о создании "Группы деоккупации Крыма" и назвал возврат полуострова одной из целей следующего года.
Кроме того, Крым должен стать "неподъемным бременем" для России, заявил украинский лидер. И даже пригрозил создать для этого все условия.
Ну а пока Порошенко грозно размахивает кулачками перед западными покровителями и бросается пафосными фразами, Крым продолжает успешно развиваться в составе России, не обращая на истерики по ту сторону Перекопа никакого внимания. Строится Керченский мост, который должен быть открыт уже в следующем году, возводится федеральная трасса "Таврида", реализуется ряд других крупных инфраструктурных проектов.
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