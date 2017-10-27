Киев нашел подлый способ насолить Москве

В Киеве придумали, как еще насолить Москве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что его страна готова пройти сложный путь, чтобы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Такая идея появилась в ходе конференции "Киевские трансатлантические диалоги". Министру задали вопрос, можно ли как-то лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

"Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. Во-вторых – возможное решение Международного суда, для чего и работаем в Международном суде ООН", – цитирует Климкина "Газета.ru".

По словам главы украинского МИДа, это очень сложный процесс. "Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными. Россия это понимает и этого очень боится", – считает Климкин.

Министр пояснил, что ООН является незаменимым элементом для поддержания международной архитектуры, но всей структуре организации необходимо реформирование. "Один из моих друзей однажды очень грустно пошутил – я считаю, что это очень грустная шутка – что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет Безопасности", – резюмировал Климкин.