Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе

На Украине разразились очередной порцией бредовых фантазий. На сей раз в Киеве заявили о "несметных полчищах" российских военных в Донбассе, которые обладают мощью, сравнимой со всеми вооруженными силами НАТО.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, российские войска в Донбассе якобы насчитывают более 11 тысяч человек. Из них несколько тысяч являются кадровыми военными, сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

На этом фантазия главного военного прокурора и не думала останавливаться. Кроме тысяч военнослужащих, Матиос "обнаружил" на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 200 танков, 400 бронемашин, 140 единиц артиллерии и даже зенитно-ракетные комплексы.

Как всегда, доказательств своим словам представитель нынешней украинской власти предоставить не пожелал. Это в очередной раз говорит о том, что в Киеве нагло лгут о присутствии российских военных в регионе, стремясь поддержать на Западе миф об "агрессии" Москвы в отношении соседнего государства.

Если это война между Россией и Украиной, почему российские войска ещё не в Киеве и президент Порошенко? Может это какая-то новая война? — КВ���� (@KPetrov71) 27 сентября 2017 г.

Напомним, в июле этого года заместитель главы Министерства неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука признал, что у Украины нет доказательств присутствия российской армии в Донбассе. "Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", – выдал чиновник.

А в 2015 году мантры политического руководства в Киеве опроверг глава украинского Генштаба Виктор Муженко. Он заявил, что вооруженные силы страны не ведут боев с российской армией, о чем неоднократно говорил президент страны Петр Порошенко.