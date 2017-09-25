Ксению Собчак трудно узнать

Ведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором выглядит как среднестатистическая жительница нашей страны времен 90-х. Звезду не сразу узнали даже самые преданные ее поклонники.

Светская львица сменила гламурные аксессуары на баул и авоську. "Модная Мода! Все не из Цума, но выгляжу невероятно трендово:)", – подписала снимок Собчак.

На фото знаменитость выглядит довольно странно. Поверх желтой растянутой водолазки и разноцветной жилетки на ней надето свободного кроя пальто на искусственном меху. Дополняют образ юбка-клеш и остроносые сапоги. При этом лицо Собчак выражает озабоченность, усталость и тоску.

Вид Ксении оказался столь необычным, что не все поклонники узнали в женщине с баулом и авоськой звезду. "Наверное, и не узнал никто на улице", "Я даже приблизила фото. Не поняла сразу кто", "Кто эта блистательная леди?", "Я бы встретила на улице, подумала бы, что бедная старушка", - прокомментировали они снимок.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 25 2017 в 5:27 PDT

Многие пользователи отметили, что Собчак выглядит весьма реалистично для того времени. В частности, из-за огромного баула – приметы того времени – они сравнили звезду с челночницей. "Круть! Аж ностальгия по детству хлынула", "Начес!!!", "Ой, ну словно правда в 90-х фото сделано!", "Прикольный видок. Прямо дамочка из народа. Очень простого", – пишут фолловеры. Клетчатую сумку некоторые посчитали довольно модной, приведя в пример известные тренды, выпускающие похожие аксессуары. Ну, а авоська с рыбой и яйцами – конечно же, признак прошлого века.

Отметим, Собчак часто размещает в своем микроблоге не только личные фото и видео, но и делится размышлениями по тому или иному поводу. Напомним, ранее телеведущая пожаловалась в Instagram на пассажиров рейса, которым ее муж Максим Виторган вместе с их сыном Платоном летели на отдых в Латвию. Один из путешественников тайно снимал, как актер играет с ребенком.