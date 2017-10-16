Красавчик станет канцлером Австрии

Согласно предварительным данным, АНП набирает 31,4% голосов. За ней следует ультраправая Австрийская партия свободы с 27,4%. Третье место – у социал-демократов, которые сумели заручиться поддержкой 26,7% избирателей.

Официально голосование еще не завершено, но Курц уже объявил о победе своей партии, сообщает сайт МВД Австрии. Кроме того, политик рассказал, что получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель. Он пообещал приложить усилия ради изменений в государстве.

По словам Курца, многие возлагают большие надежды на его движение, пришло время установить новый политический стиль. Однако для большинства в парламенте необходимо сформировать альянс с партией, занявшей второе или третье место.

Добавим, что Курц будет самым молодым в истории страны главой правительства. Многие отмечают не только возраст, но и привлекательную внешность руководителя МИДа. Голубоглазый русоволосый политик тщательно следит за собой, а зачесанные назад вьющиеся волосы можно назвать его визитной карточкой.

Выборы в австрийский парламент прошли 15 октября. В них приняли участие 6,4 миллиона избирателей. Окончательные итоги голосования будут объявлены 19 октября.