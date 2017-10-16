Красавчик станет канцлером Австрии
Согласно предварительным данным, АНП набирает 31,4% голосов. За ней следует ультраправая Австрийская партия свободы с 27,4%. Третье место – у социал-демократов, которые сумели заручиться поддержкой 26,7% избирателей.
Официально голосование еще не завершено, но Курц уже объявил о победе своей партии, сообщает сайт МВД Австрии. Кроме того, политик рассказал, что получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель. Он пообещал приложить усилия ради изменений в государстве.
По словам Курца, многие возлагают большие надежды на его движение, пришло время установить новый политический стиль. Однако для большинства в парламенте необходимо сформировать альянс с партией, занявшей второе или третье место.
Wir nehmen die #Verantwortung mit großer Demut an. #nrw17 #kurz2017 #teamkurz 2/2 pic.twitter.com/0u7K5lR9k1— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15 октября 2017 г.
Добавим, что Курц будет самым молодым в истории страны главой правительства. Многие отмечают не только возраст, но и привлекательную внешность руководителя МИДа. Голубоглазый русоволосый политик тщательно следит за собой, а зачесанные назад вьющиеся волосы можно назвать его визитной карточкой.
Выборы в австрийский парламент прошли 15 октября. В них приняли участие 6,4 миллиона избирателей. Окончательные итоги голосования будут объявлены 19 октября.
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