Правительство Украины в изгнании опоздало на пару лет

Идея бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о создании правительства в изгнании является запоздалой и несвоевременной. Об этом заявил глава Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

По мнению эксперта, такой шаг был бы оправданным в 2014 году сразу после государственного переворота, когда бежавшие с Украины политики еще имели влияние на родине. Теперь же, сообщает, ссылаясь на политолога издание "Лента.ру", запас легитимности у бывших руководителей государства исчерпан. "На Украине уже третье правительство работает после Майдана", – отметил он.

Ранее Николай Азаров прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы от 27 декабря о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. По словам бывшего руководителя кабмина, судебный вердикт может стать ступенью на пути формирования украинского правительства в изгнании. В то же время он отметил, что для этого должны сложиться определенные условия внутри страны, когда народ устанет от нынешних руководителей.

Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах. После государственного переворота был вынужден покинуть страну и перебраться в Россию. В феврале 2015-го он вместе с некоторыми другими бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками объявил о создании "Комитета спасения Украины".

Среди целей организации Азаров назвал смену власти в стране, прекращение "братоубийственной бойни в Донбассе", а также федерализацию Украины и придание русскому языку статуса государственного. Тем не менее до сих пор "Комитет спасения Украины" никак себя не проявил, ограничившись несколькими заявлениями критического характера о режиме Петра Порошенко.