Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

Глава Пентагона Эштон Картер, который вскоре уйдет в отставку вместе с президентом США Бараком Обамой, в одном из последних интервью нажаловался на российского лидера Владимира Путина. По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой.

"Путин определяет успешность своей политики по степени дискомфорта, создаваемого им во всем остальном мире, – поделился своими умозаключениями Картер. – Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами".

При этом глава Пентагона, чьи полномочия истекут после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отдельно раскритиковал Россию за ее действия в Сирии. "Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством" (группировка запрещена в России – Прим.ред.). "Они сражаются против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством", – считает он.

Картер отметил, что уже обратился к новому конгресс и новой администрации президента продолжать финансировать европейских союзников для защиты от "российской угрозы ". "Мы должны будем продемонстрировать в Европе такие лидерские качества, которые удержат НАТО вместе, потому что разделить альянс и отколоть от него отдельных членов – одна из целей России", – цитирует политика газета Wall Street Journal.

Интересно, что в материале журналист WSJ отмечает, что оценка Картера по поведению России в Сирии и за ее пределами резко контрастирует с позицией Дональда Трампа.

Как писали Dni.Ru, президент США Барак Обама во время одной из прощальных речей решил также сконцентрировать на "российской угрозе". Также он назвал Россию "слабой страной", которая производит только нефть, газ и оружие.