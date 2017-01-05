По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой
США ответили на якобы совершенные Россией хакерские атаки, в том числе тайными операциями
Хакер обругал истеричный Вашингтон за нападки на Москву
Неудачные попытки США возложить на Россию ответственность за хакерские атаки в преддверии выборов возмущают не только Кремль. Теперь на сторону Москвы встают даже известные взломщики.
В частности, на истерию Вашингтона обратил внимание знаменитый хакер Марчел Лехел Лазэр, которому неоднократно удавалось получить доступ к секретной информации о политической верхушке США. По его мнению, беспочвенные обвинения в адрес России со стороны администрации Барака Обамы не что иное, как часть "фейковой кибервойны".
Это какое-то сумасшествие, настоящая истерия
Хакер, известный под ником Guccifer, считает, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны. "Жители США сошли с ума от мысли о русских и вторжении в их страну" – цитирует его Fox News.
Напомним, во время президентской гонки в США под прицел хакеров попала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Взломщикам удалось получить доступ к переписке бывшей первой леди и ее помощников, в результате чего достоянием общественности стали многие секреты ее политической кампании.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к хакерской атаке. Администрация Барака Обамы уверена, что Кремль спланировал это нападение, чтобы ухудшить позиции Клинтон в преддверии выборов, однако какие-либо доказательства так и не были обнародованы. Россия резко отвергает эти беспочвенные обвинения.
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