Хакер обругал истеричный Вашингтон за нападки на Москву

Известный хакер Guccifer обрушился на администрацию Обамы за истеричные нападки на Москву. Взломщик уверен, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны.

Неудачные попытки США возложить на Россию ответственность за хакерские атаки в преддверии выборов возмущают не только Кремль. Теперь на сторону Москвы встают даже известные взломщики.

В частности, на истерию Вашингтона обратил внимание знаменитый хакер Марчел Лехел Лазэр, которому неоднократно удавалось получить доступ к секретной информации о политической верхушке США. По его мнению, беспочвенные обвинения в адрес России со стороны администрации Барака Обамы не что иное, как часть "фейковой кибервойны".

Это какое-то сумасшествие, настоящая истерия

Хакер, известный под ником Guccifer, считает, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны. "Жители США сошли с ума от мысли о русских и вторжении в их страну" – цитирует его Fox News.

Напомним, во время президентской гонки в США под прицел хакеров попала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Взломщикам удалось получить доступ к переписке бывшей первой леди и ее помощников, в результате чего достоянием общественности стали многие секреты ее политической кампании.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к хакерской атаке. Администрация Барака Обамы уверена, что Кремль спланировал это нападение, чтобы ухудшить позиции Клинтон в преддверии выборов, однако какие-либо доказательства так и не были обнародованы. Россия резко отвергает эти беспочвенные обвинения.