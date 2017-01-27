Муж Максаковой сдал Януковича с потрохами

Супруг оперной дивы Марии Максаковой, экс-депутат Денис Вороненков дал украинской Генпрокуратуре (ГПУ) показания против экс-президента страны Виктора Януковича. На родине сбежавший в Россию политик обвиняется в государственной измене.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что по делу против Виктора Януковича уже дали показания два бывших члена российского парламента, сообщает газета "Известия". Главным свидетелем считался депутат Илья Пономарев, летом 2016 года получивший на Украине вид на жительство, сообщает газета "Коммерсантъ".

Муж Марии Максаковой частично подтвердил показания главного свидетеля. Напомним, Пономарев неоднократно встречался с украинскими следователями. Политик рассказал им о неких договоренностях, якобы заключенных между Виктором Януковичем и российским правительством.

Источник, близкий к ГПУ, заявил, что Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Вероятно, на основании его слов Юрий Луценко обвинил экс-президента в госизмене. По мнению генпрокурора, Виктор Янукович пригласил на территорию Украины российские войска.

В Генпрокуратуре Украины планируют завершить расследование в феврале 2017 года. Судебный процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте.

"Буфет весь день работает бесплатно"

Максакова и Вороненков угощают коллег в честь "первого межфракционного ребенка" pic.twitter.com/8RrhnP4hXS — Николай Зубов (@zubovnik) 25 апреля 2016 г.

Денис Вороненков вместе с Марией Максаковой переехали в Киев в декабре 2016 года. Супруга депутата периодически приезжает в Санкт-Петербург для выступлений в Мариинском театре.

В России супруги были известны тем, что они расписались вопреки политическим противоречиям – они были представителями двух разных партий. Сейчас Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.