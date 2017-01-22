Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб.

Экс-главу Грузии, который ранее помпезно объявил о своем участии в чествовании Трампа, заметили другие гости мероприятия. Первым о Саакашвили сообщил участник диплмиссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза.

"Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – рассказал Резазаде, опубликовав несколько снимков с места событий.

Саакашвили на инаугурации Трампа стоял в кустах, ближе не пустила охрана pic.twitter.com/9Yq7rvAhN2 — Рамзан Кадыров (@KadirovRussia) 22 января 2017 г.

Естественно, данное событие не осталось без внимания в блогосфере. Униженный Саакашвили, которого новый президент США не пожелал пустить на порог, стал поводом для шуток.

Пользователи соцсетей с удовольствием посмеялись над экс-президентом Грузии, примовнив ему также историю с галстуком.

В честь грузинского политика блогеры даже сделали серию фотожаб.

Всю ночь работали над персональными данными Михаила Саакашвили. Удалось взломать облако, нашли много интересного. Предоставляем вам на суд. pic.twitter.com/XK9cD1R3v4 — А (@kremlinhackers) 22 января 2017 г.

Досталось от интернет-троллей и дизайнеру Артемию Лебедеву.

Выгружаем данные. Становится интересно. Саакашвили и известный дизайнер Артемий Лебедев на инагурации Трампа. Артемий при этом шифруется. pic.twitter.com/LDqQUPPVIj — А (@kremlinhackers) 22 января 2017 г.

Найдены материалы, подтверждающие финансирование ДНР господином Саакашвили. Фото в момент транзакции. pic.twitter.com/OWwuKRWh4m — А (@kremlinhackers) 22 января 2017 г.

Сам Саакашвили отреагировал на шутки привычно агрессивно. "Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе из церемонии ожидаю свою группу. Бездари остаются бездарами. Мне нечего доказывать и рассказывать", – цитирует экс-губернатора Одессы "Пресса Украины".