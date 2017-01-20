Британия отказалась продавать Украину

Великобритания продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в Киеве. Наблюдатели сочли это высказывание сигналом избранному президенту США Дональду Трампу, который "встревожил украинцев своим теплым отношением к Путину".

Лондон продолжит поддерживать Киев в его конфронтации с Москвой. Такими ценностями, как свобода и демократия, торговать нельзя, утверждает Майкл Фэллон.

"Британия укрепляет свои позиции на мировой сцене и твёрдо стоит со своими украинскими друзьями. Соединённое королевство даёт ясно понять, что мы полны решимости защищать демократию во всем мире и поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - подчеркнул глава Минобороны Соединенного королевства.

Как пишет британская Daily Telegraph, слова Фэллона – очевидный сигнал избранному президенту США, который надеется улучшить отношения с Россией, несмотря на приписываемое ей вмешательство в американские выборы. Издание напоминает, что Дональд Трамп не исключил отмену санкций, введённых после "аннексии Крыма", преуменьшил значение "российской агрессии" в Донбассе и предположил, что может признать притязания Москвы на полуостров.

Фэллон рассказал и о том, каким образом Британия поддержит Украину. Он пообещал, что 100 британских военных инструкторов расширят свои курсы и займутся тренировкой украинских ВВС и ВМФ. Издание утверждает, что офицеры Соединенного королевства уже обучили около пяти тысяч украинских солдат военной медицине и тактике. Кроме того, по словам министра, летом британские эскадренные миноносцы зайдут в порт Одессы.

К своему визиту в Киев Фэллон приурочил публикацию статьи в издании "Европейская правда". "Мы предоставили украинской армии нелетальное оснащение на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, в частности, аптечки первой помощи, теплую одежду, приборы ночного видения. Эта помощь призвана усилить оборонный потенциал Вооруженных сил Украины… Я назначил старшего военного офицера в украинский комитет оборонных реформ. Кроме того, наши представители в Киеве, в тесном сотрудничестве с НАТО, Transparency International и Академией обороны Великобритании, консультируют Минобороны, Генштаб и СНБО по эффективному управлению и реформам в сфере безопасности и обороны", – пишет британский министр.

Фэллон также пообещал, что истребители "Тайфун" будут патрулировать небо над Черным морем.