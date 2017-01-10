Борис Джонсон удивил заявлением о России

Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику.

Эпатажный министр, прославившийся своими недипломатическими высказываниями еще в бытность мэром Лондона, сказал, что было бы "глупостью продолжать демонизировать Россию". При этом он назвал достаточно ясным тот факт, что за взломом компьютеров Демократической партии США стоит Кремль. Джонсон призвал конгрессменов не загонять Россию в угол.

Эти заявления глава Форин-офиса сделал в США, он посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел встречи с советниками Дональда Трампа и членами конгресса, сообщает ТАСС.

Борис Джонсон до этого довольно резко высказывался в отношении России, в частности по ситуации в сирийском Алеппо. В октябре 2016 года министр призывал проводить акции протеста у российского посольства в Лондоне.

6 января американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что Владимир Путин лично приказал организовать "кампанию влияния", направленную на президентские выборы в США. Однако в этом документе по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.

Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными. Накануне, 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках с эмоциональным припадком. "В Кремле устали от обвинений со стороны США в адрес России в хакерских атаках. Они совершенно голословные и звучат на любительском уровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", – высказался о докладе спецслужб представитель Кремля.

Тем временем, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все смогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности, они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность России к его победе.