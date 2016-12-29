Россия ответит взаимностью на демарш США с дипломатами

Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности".

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент России" – заявил Песков.

Он добавил, что Владимир Путин вряд ли будет спешить с телефонным разговором с Бараком Обамой: "Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить".

Пресс-секретарь сообщил: "С учетом переходного периода сейчас в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых действий, таких корявых шагов, от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке, и что нам удастся так или иначе совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений".

По мнению Пескова, избранному президенту США Дональду Трампу навязывается модель поведения. "Мы не знаем, это та модель, с которой он согласен или не согласен. Еще раз повторяю, не было между нашим президентом и Трампом помимо телефонного разговора, обмена посланиями, не было субстантивных серьезных контактов, поэтому мы не знаем, какая позиция. Но мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", — добавил Песков.

Joint DHS, ODNI, FBI Statement on Russian Malicious Cyber Activity → https://t.co/KKaEVcE0Fa pic.twitter.com/QRj7KgbnRQ – Homeland Security (@DHSgov) 29 декабря 2016 г.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал демарш США проявлением признаков настоящей паранойи. "Санкции США против России и высылка 35 дипломатов России в 72 часа — признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях, предпринимают очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", – цитирует политика РИА Новости.

В свою очередь,первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что данный шаг является попыткой "свалить с больной головы на здоровую": "Как известно, именно США отмечены тем, что их посольства в самых разных странах, их дипломатические миссии активно используются в интересах спецслужб, и в данном случае речь, на мой взгляд, идет о том, чтобы свалить с больной головы на здоровую".

Первый заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов заявил, что санкции США не окажут никакого влияния на работу ГРУ. А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что таким образом уходящий президент попытался сжечь все мосты. "Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", – заявил Джабаров.

Как писали Дни.Ру, в администрации Барака Обамы сообщили, что вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов будут высланы 35 российских дипломатов. В заявлении Госдепа США отметили, что будут закрыты два дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения, принадлежащих России. В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер. Согласно заявлению Минфина США, в новый санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.

