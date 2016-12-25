Мир скорбит по жертвам катастрофы Ту-154

Мировые лидеры отреагировали на авиакатастрофу в районе Сочи. Свои соболезнования в связи с гибелью пассажиров и экипажа лайнера Минобороны выразили США, Турции, ряда европейских и азиатских стран. По последним данным, на борту самолета было 93 человека: военные, артисты, журналисты и общественные деятели. Все, по данным военного ведомства, погибли.

Слова скорби в связи с гибелью людей при падении Ту-154 в Черное море приходят из многих стран. Так, лидер Армении Серж Саргсян направил телеграмму Владимиру Путину со словами поддержки российскому народу. "Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию", – говорится в послании.



Не остался в стороне от трагедии и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, также выразивший соболезнования гражданам России. "Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны в районе города Сочи", – говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Также с официальным заявлением по поводу крушения Ту-154 выступил президент Молдавии Игорь Додон. "Приношу свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в результате которой погибли 92 человека", – отметил Додон.

Скорбят вместе с Россией и в Турции. Свои слова поддержки высказали министр обороны и МИД страны. "Глубоко опечален известием о крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Выражаю соболезнования семьям погибших и всему народу России", – цитирует Life.ru турецкого министра обороны Фикри Ышыка.

МИД Испании также направил телеграмму российским властям с выражением "искреннего сочувствия" семьям и коллегам погибших в крушении самолета Минобороны над Черным морем. Не остался в стороне и посол США в РФ Джон Теффт.

"Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех (кто был) на борту Ту-154 и с русским народом"

Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

В списках находившихся на борту числятся 93 человека. По данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.