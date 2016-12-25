Володин назвал катастрофу Ту-154 большим горем

Спикер Госдумы отреагировал на катастрофу Ту-154 над Черным морем. Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате падения лайнера, принадлежащего Минобороны.

Председатель нижней палаты парламента принес свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, назвав случившееся "ужасной трагедией".



"Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами"

По данным Минобороны, Выживших при крушении Ту-154 не наблюдается. По данным военного ведомства, спасатели обнаружили и подняли на борт поискового судна четыре тела. В поисково-спасательной операции задействованы четыре корабля, четыре вертолета, один самолет и беспилотные летательные аппараты.

В район катастрофы следуют также телеуправляемые глубоководные аппараты и несколько десятков водолазов. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов", - говорится в сообщении.





Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.



В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.