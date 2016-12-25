Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося на российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция.

Глава Минобороны постоянно находится на связи с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что точных сведений о катастрофе пока нет. В связи с произошедшим, по словам Пескова, президент пока не отдавал каких-либо дополнительных распоряжений.

"Пока нет точной информации. Главное – сейчас идет работа экстренных служб, – сказал он. – В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется".

В военном ведомстве уже состоялось экстренное совещание под председательством министра. Обсуждали поисково-спасательную операцию. В Адлер уже вылетела комиссия Минобороны.





По словам Дмитрия Пескова, о том, что самолет Минобороны пропал с радаров, Путину сообщили сразу. "Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали", – сообщил он, отметив, что на данный момент о чем-то говорить рано.

"Президент ждет, пока будет полностью прояснена картина"

Возможной причиной катастрофы Ту-154 может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии, – цитирует его РИА Новости. – самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию".

На катастрофу отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким находившихся на борту разбившегося самолета Ту-154.

Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета.Страшная трагедия.Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 декабря 2016 г.

Как ранее писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

