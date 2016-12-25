Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова.

Известно, что ей 32 года. Самодурова является сотрудницей Черноморского центра организации воздушного движения. Именно она была последней, кто разговаривал с капитаном разбившегося лайнера.

Тем временем телеканал РЕН ТВ опубликовал запись предположительно последнего радиообмена диспетчера с Ту-154. Судя по всему, никаких нештатных ситуаций не наблюдалось. В конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолета, но ответа не получают. Пока подлинность разговора не подтверждена.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Воздушное судно пропало с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

