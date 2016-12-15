Казахстан научат протестовать против России

Известный американский миллиардер Джордж Сорос намерен заняться подготовкой гражданских активистов в Казахстане. Одной из конечных целей обучения "студентов" станет их умение организовывать и проводить массовые мероприятия, прежде всего антиправительственные митинги.

Проведением обучения займется Фонд Cороса, также известный как институт "Открытое общество". Подготовят гражданских активистов и юристов, которые после этого будут работать в закрытых некоммерческих организациях Казахстана. "Проект направлен на подготовку молодых людей, способных разрабатывать и реализовывать различные мониторинговые и адвокационные проекты в сфере защиты прав человека", – говорится в опубликованном на официальном сайте фонда заявлении.

Кандидатов на участие в программе будут отбирать в социальных сетях, размещая специальные объявления о предстоящих мероприятиях. Главные требования: возраст – младше 35 лет, человек должен отлично владеть английским языком и интересоваться демократическими процессами.

Обучение, как следует из официального сообщения Фонда Сороса, будет длиться около года и проходить под контролем местных казахских и зарубежных экспертов в области защиты прав человека. Институт "Открытое общество" берет на себя все расходы по организации учебного процесса, проезда и проживания участников программы.

Как отмечает политолог Дмитрий Дробницкий, таким образом США намерены усилить свое влияние на постсоветском пространстве и оторвать от России одного из ее главных союзников Казахстан. Политолог уверен, что конечной целью всех этих "благотворительных" мероприятий является свержение неугодного Вашингтону президента Нурсултана Назарбаева и замена его лояльным к американцам, как в свое время произошло на Украине.

Стоит отметить, что в прошлом году на подготовку гражданских активистов в Казахстане Запад потратил более миллиона долларов. Средства выделялись адвокатам, журналистам, экологам и борцам за права женщин. Большое внимание было уделено молодежным организациям и студентам. Кроме того, активно спонсировались лояльные к американцам местные СМИ.





Напомним, Генеральная прокуратура России в ноябре прошлого года признала Фонд Сороса нежелательной организацией. Общественность неоднократно критиковала институт, обвиняя в продвижении американских интересов под вывеской защиты прав человека.





