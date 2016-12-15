Деятельность Путина одобрили 86% россиян

Подавляющее большинство граждан России одобряют работу президента. Показатели Владимира Путина растут и в рейтинге доверия политикам, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи ВЦИОМ сообщают, что тенденция роста наблюдается несколько недель подряд. В частности, в рейтинге доверия политикам показатели главы государства к 10-11 декабря достигли 59,2%. За это же время улучшились оценки Сергея Лаврова (14,8%) и Сергея Шойгу (14,3%).

Кроме того, все большее число россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства. "Рейтинг одобрения работы президента, согласно последним данным, составляет 86,0%", – говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Положительную динамику, по данным социологов, демонстрируют и оценки деятельности премьера и правительства России. Рейтинг одобрения работы председателя правительства составляет 60,8%, кабинета министров – 62,0%. Улучшились соответствующие показатели также у Госдумы – с 47,7% в ноябре до 52,1% в декабре и Совета Федерации – с 46,6% до 50,5%.

Социологи отметили, что наибольшую поддержку и одобрение деятельности граждане страны по-прежнему выказывают армии (87,0%), а также Русской Православной Церкви (71,9%) и средствам массовой информации (65,4%). Наименьший показатель одобрения по-прежнему у политической оппозиции. Опрос ВЦИОМ проводился 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках, в 8 регионах России. На вопросы исследователей ответили 1600 человек.

Напомним, что 14 декабря авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее могущественных людей планеты. Список возглавил президент России Владимир Путин. В топ-10 вошли также ведущие политики из США, Китая и Германии.

Составители рейтинга отметили, что президент России достигает успеха как во внутренней, так и во внешней политике. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", – подчеркнули в Forbes.

