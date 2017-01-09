Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию

Россия собирается сократить экспорт черного золота в Белоруссию в первом квартале 2017 года. По данным "Коммерсанта", таким образом Москва планирует побудить Минск выплатить долг за поставки газа в размере 400 миллионов рублей.

В Минске ожидают, что газовый спор будет разрешен в течение первого квартала 2017 года. Власти страны установили новый тариф на прокачку нефти по своей территории на этот период.