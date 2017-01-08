В Крым пошел газ из Кубани

В конце декабря президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из Кубани после завершения работ по присоединению газотранспортной системы российского полуострова с материковой частью страны. Полноценные поставки должны начаться в ближайшее время, однако уже сейчас голубое топливо идет по газопроводу в Крым.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", – цитирует РИА Новости члена комитета по энергетике Госдумы, бывшего первого вице-премьера крымского правительства Михаила Шеремета. Он подчеркнул, что голубого топлива достаточно для обеспечения потребления Крыма в полном объеме.

