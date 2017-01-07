"Газпром" поставил новый рекорд

Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье. Согласно полученным данным, 6 января в дальнее зарубежье было отправлено 615,5 миллиона кубометров голубого топлива, что стало очередным суточным максимумом. Примечательно, что предыдущий рекорд был опставлен всего за день до этого, 5 января – тогда за сутки было поставлено 614,6 миллиона кубометров газа. "Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", – цитирует РИА Новости председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.



