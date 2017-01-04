В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что властям известно имя террориста, который расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле, передает агентство Anadolu. "Личность человека, который совершил террористический акт в Стамбуле, установлена", – отметил дипломат, не раскрыв никаких других подробностей.
Отметим, что ранее в совершении теракта подозревался гражданин Киргизии. Однако позднее эта информация была опровергнута.
���� #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
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