В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что властям известно имя террориста, который расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле, передает агентство Anadolu. "Личность человека, который совершил террористический акт в Стамбуле, установлена", – отметил дипломат, не раскрыв никаких других подробностей.

Отметим, что ранее в совершении теракта подозревался гражданин Киргизии. Однако позднее эта информация была опровергнута.