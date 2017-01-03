Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова

Правительство России присвоило имя генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова Московскому военно-музыкальному училищу. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Кроме того, таким образом в правительстве отметили заслуги образовательного учреждения в подготовке военных музыкантов. Напомним, Халилов погиб в результате крушения Ту-154 в Черном море.