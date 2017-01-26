Названа стоимость стены на границе Мексики и США

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл сообщил, что аналитикам удалось подсчитать примерную стоимость строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, сооружение обойдется в 15 миллиардов долларов.

При этом кто именно будет платить за строительство, остается неизвестным, передает "Газета.ru". Местные власти выразили надежду, что деньги будут выделены из бюджета США.