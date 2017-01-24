Кадыров наградил Александра Маслякова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову, передает Flashnord. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы региона.

Почетное звание были присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность, говорится в документе. Добавим, что работу Маслякова неоднократно отмечали как государственными, так и международными наградами.