Кадыров наградил Александра Маслякова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову, передает Flashnord. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы региона.
Почетное звание были присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность, говорится в документе. Добавим, что работу Маслякова неоднократно отмечали как государственными, так и международными наградами.
Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США