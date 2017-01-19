Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба

В городе Бердске (Новосибирская область) произошло обрушение крыши конного клуба. По предварительным данным, перекрытия манежа не выдержали веса скопившегося снега.

В результате трагедии погибли по меньшей мере два человека (среди них – девочка-подросток), еще семеро получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, передает Life.ru. По факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.