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Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба

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В городе Бердске (Новосибирская область) произошло обрушение крыши конного клуба. По предварительным данным, перекрытия манежа не выдержали веса скопившегося снега.

В результате трагедии погибли по меньшей мере два человека (среди них – девочка-подросток), еще семеро получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, передает Life.ru. По факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.

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