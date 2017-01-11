Спасатели возобновили поисковую операцию в районе крушения Ту-154 Минобороны России, упавшего в Черное море 25 декабря 2016 года, передает Life.ru. Причиной стало обнаружение на берегу фрагментов лайнера и останков жертв катастрофы.
Британские СМИ возложили на Москву вину за распространение новости о печальном событии
Американские СМИ рассказали об исчезновении младшей дочери президента
По мнению соседей и медиков, женщина умерла от отравления бытовым газом
Москва окажется в зоне атлантического циклона