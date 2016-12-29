Под Москвой прошли первые похороны жертвы крушения Ту-154

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что первые похороны жертвы крушения Ту-154 состоялись на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах. "Мы объявили семьям погибших, что в их распоряжении Федеральное мемориальное военное кладбище. Кстати говоря, уже первое захоронение там состоялось – похоронена Оксана Бадрутдинова. И еще 12 семей высказали желание, чтобы их родственники были захоронены там", – цитирует Панкова РИА Новости.
Напомним, что Бадрутдинова была помощником начальника департамента культуры Министерства обороны.
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