Водолазы нашли хвост Ту-154

Специалисты рассказали о завершении основной части поисковой операции в районе крушения Ту-154. Сообщается, что за пять дней водолазы совершили более 140 погружений и подняли тысячи фрагментов самолета. "В числе последних погружений водолазами была обнаружена еще одна часть самолета – хвост", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб. Отметим, все поднятые на поверхность обломки Ту-154 собираются в одном месте, где специалисты будут делать выкладку. Это, в свою очередь, должно помочь установить точную причину авиакатастрофы.