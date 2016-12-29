Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит

Контейнер от третьего бортового самописца Ту-154 так и не был обнаружен. "Найдено много пленки из ящика, скорее всего, третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Два черных ящика уже были доставлены на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Установлением причин авиакатастрофы Ту-154 занимается специальная комиссия.