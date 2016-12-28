Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда. Специалисты приступили к работе с записывающим устройством

"Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", – рассказал источник ТАСС в силовых структурах. На извлечение информации бортового самописца может уйти несколько суток.