Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда. Специалисты приступили к работе с записывающим устройством
"Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", – рассказал источник ТАСС в силовых структурах. На извлечение информации бортового самописца может уйти несколько суток.
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