На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", – цитирует РИА Новости сообщение Министерства обороны России. Ранее специалисты отмечали, что анализ данных, полученных с первого черного ящика, позволяет сузить перечень возможных причин крушения.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

