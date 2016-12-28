В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154

На одном из кладбищ Мытищинского района Московской области проходят похороны помощницы директора департамента культуры Министерства обороны России Оксаны Бадрутдиновой, передает РЕН ТВ. Она стала первой жертвой катастрофы Ту-154, чье тело удалось опознать. Сообщается, что траурная церемония проходит в закрытом режиме.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.