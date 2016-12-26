Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154

В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить хвостовую часть рухнувшего Ту-154.

"Под водой обнаружен ряд обломков, который обследуется водолазами. Один из них определен. Это хвостовая часть с элементами двигателя", – сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что спасателям также удалось достать из воды боковой элемент корпуса самолета. По предварительным данным, в хвостовой части Ту-154 может находиться один из черных ящиков, передает Life.ru.