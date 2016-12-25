Список членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154

КВС майор Волков Р.
полковник Ровенский А.
штурман подполковник Петухов
штурман капитан Мамонов
бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.
бортинженер майор Трегубов А.
бортмеханик старший сержант Сушков В.
бортпереводчик старший лейтенант Суханов
подполковник Негруб А.
майор Долинский А.
В настоящее время
Следственный комитет изымает документы, проводит допрос лиц, готовивших к вылету потерпевший крушение борт.
Установлено,
что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83
пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета
из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с
экрана радара.
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