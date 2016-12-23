На юго-востоке Москвы жестоко убили девушку

На юго-востоке столицы найдено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Оно обнаружено в трубе на улице Поречной. Как сообщает Life.ru, убитая является уроженкой одной из африканских стран. Подозреваемые в зверской расправе были задержаны спустя несколько часов, ими оказались приверженцы националистических взглядов. На месте ЧП работают спецслужбы.