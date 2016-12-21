Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" свел счеты с жизнью при задержании

На Украине при задержании погиб замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. По предварительным данным, топ-менеджер энергетической компании покончил жизнь самоубийством.
Правоохранители обнаружили тело Юрьева в его доме с огнестрельным ранением головы. За несколько минут до этого полицейские слышали громкий хлопок, сообщает "Украинская правда". Известно, что топ-менеджера подозревали в махинациях на государственных тендерах.
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