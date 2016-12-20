В России повысили МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 300 рублей. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей в месяц", – цитирует "Газета.ру" текст документа. Отметим, с 1 июля 2016 года МРОТ составлял 7,5 тысячи рублей, до этого – 6 204 рубля.